COVID-19致全球逾77万死 超过2193万人染疫

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎18日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间18日11时（台湾18日晚间7时），全球至少77万4832人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2193万6820人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1362万3700人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球17日通报新增4233人死亡及22万645起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（876死）、巴西（684死）、美国（434死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计17万497人病故、543万8325例确诊，至少186万5580人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（10万8536人丧生、335万9570人染疫）、墨西哥（5万7023人丧生、52万5733人染疫）、印度（5万1797人丧生、270万2742人染疫）及英国（4万1369人丧生、31万9197人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，之后依序为秘鲁（80人）、西班牙（61人）、英国（61人）及义大利（59人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万4871例确诊，其中4634人死亡，以及7万9642人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计24万3470死、622万5679例确诊；欧洲累计21万978死、356万2495例确诊；美国和加拿大累计17万9562死、556万567例确诊。

亚洲累计8万1738死、408万157例确诊；中东地区累计3万2723死、135万2244例确诊；非洲累计2万5890死、112万9613例确诊；大洋洲累计471死、2万6072例确诊。

© 2020 AFP