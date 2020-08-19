卡特与柯林顿替拜登站台 川普将在白宫接受提名

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（法新社密尔瓦基18日电） 美国总统川普今天说，他下周将在白宫接受共和党正式提名争取连任。他的民主党政敌则加强炮火，批评川普执政一团乱，并称拜登才是人民必须选出取代川普的总统。

民主党全国代表大会今天举行第2天活动，两位前美国总统皆对现任总统川普开炮。

1977年担任一任总统的卡特（Jimmy Carter），以及1990年代担任美国三军统帅的柯林顿（Bill Clinton ）今天轮番上阵。柯林顿表示，川普入主白宫后让美国陷入混乱，而不是拿出解决国家危机必备的能力。

根据民主党全代会主办单位公布的演讲节录，柯林顿说：「在这种时候，椭圆形办公室应该是指挥中心，现在却变成是风暴中心，只有乱象。」

柯林顿说：「只有一件事绝对不会改变，那就是他（川普）一心只想拒绝承担责任并推卸给别人，他绝对不会勇于担起责任。」

民主党阵营举行4天线上集会，今天正式提名拜登（Joe Biden）为总统候选人，说明为何该由他们推出的候选人取代川普。

川普在民主党全代会第一天遭受猛烈攻击，火力最强的是前第一夫人蜜雪儿・欧巴马（Michelle Obama），她说川普缺乏担任总统的性格与能力。

川普在白宫跟记者说：「我觉得这是引起分裂的演说，制造非常严重的分歧。」

川普今天稍晚造访兵家必争的亚利桑那州时，批评蜜雪儿发表的演说是事先预录。

川普说：「星期四晚间，我将发表现场演说。」他指的是下星期四（27日），他将在共和党全国代表大会接受共和党提名。共和党全代会也转至线上举行。

川普最近几周说，他将选择总统官邸白宫或有历史意义的美国内战战场盖茨堡（Gettysburg）作为接受提名的演说地点，但他今天说已选择将在白宫南草坪举行。（译者：张晓雯/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP