史上最近！小行星3000公里高空飞越地球

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（法新社华盛顿18日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，一颗休旅车大小的小行星16日与地球擦肩而过，距离仅约2950公里，是至今观测到最接近地球的小行星。

这颗名为2020 QG的小行星约3至6公尺长，是在格林威治时间16日4时8分，以每秒12.3公里速度飞越印度洋南部上空，和地球距离仅约2950公里。一般通讯卫星飞行的同步轨道（geostationary orbit）距地球3万5000多公里。

但NASA喷射推进实验室（Jet Propulsion Laboratory）在声明中表示，就算2020 QG以正对地球的路线前进，也不可能造成任何伤害，而是会在大气中分解，形成天空中的火球，也就是俗称的「流星」。

NASA喷射推进实验室表示，受到地球引力影响，2020 QG转了约45度的弯。

它是在飞越地球6小时后，才被美国加州理工学院（California Institute of Technology）巴洛马天文台（Palomar Observatory）的望远镜「史维基瞬变设备」（Zwicky Transient Facility, ZTF）记录到。

NASA表示，每年都会有几次类似大小的小行星飞越地球，但除非它们正对地球而来、在大气中爆炸，否则就很难记录到。比方说，2013年有颗约66英尺的小行星正对地球而来，在俄罗斯车里雅宾斯克（Chelyabinsk）上空爆炸后，数英里远的建筑窗户应声碎裂，还造成1000人受伤。

NASA其中一项任务，就是侦测可能真会对地球带来威胁的较大型小行星（460英尺），他们的器材也能追踪较小行星。

© 2020 AFP