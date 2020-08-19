哈登37分11篮板力压保罗 火箭季后赛首战胜雷霆

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（法新社佛州奥兰多18日电） NBA火箭的哈登今天轰下37分、抓下11篮板，力压雷霆差1次助攻就能完成「大三元」的保罗，让球队123比108在季后赛首战击败雷霆。

美国职篮NBA西区季后赛首轮，由保罗（Chris Paul）率领的第5种子奥克拉荷马雷霆，在今天卯上哈登（James Harden）带领的第4种子休士顿火箭，在这个被认为有机会演出「下克上」戏码的系列赛，火箭因为卫斯布鲁克（Russell Westbrook）右侧股四头肌拉伤缺阵而出现利空。

但火箭在今天比赛开打后，先在哈登单节攻下8分的情况下，以28比20在首节领先。次节在高登（Eric Gordon）砍进14分带领下，火箭单节轰下40分，在上半场以68比52将领先幅度拉大到两位数的16分。

下半场开打后，哈登再度接管战局，在第3节攻下12分，让火箭104比83，带着21分领先进到第4节，末节雷霆打出25比19攻势，可惜前3节落后太多，让他们反扑不成，最终火箭以15分之差赢球，收下系列赛首胜。

火箭的哈登今天轰下全场最高37分，并抓下全队最多11篮板，有「双十」的表现，葛林（Jeff Green）、高登分别赞助22分、21分，板凳出发的麦克里摩（Ben McLemore）贡献14分，塔克（P.J. Tucker）进帐11分。

贾里纳里（Danilo Gallinari）今天攻下雷霆最多的29分，保罗有20分、10篮板、9助攻的「准大三元」成绩，亚当斯（Steven Adams）则有17分、12篮板「双十」表现。

© 2020 AFP