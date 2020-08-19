奈及利亚难民无辜 惨遭圣战士劫掠

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（法新社奈及利亚卡诺19日电） 奈及利亚地方人士与反圣战士民兵领袖柯洛表示，与所谓伊斯兰国挂钩的圣战士在东北部城镇掳走数以百计民众。

柯洛（Babakura Kolo）表示，「伊斯兰国西非省」（Islamic State West African Province, ISWAP）的「恐怖分子」，昨天下午横扫位于查德湖地区（Lake Chad）的库卡瓦镇（Kukawa），掳走在难民营避居近两年后才刚返乡的居民。

他说：「昨天下午4时许，恐怖分子乘坐22辆卡车袭击这个村庄，并与驻守的士兵激烈交火。」

依据奈及利亚东北部波诺州（Borno）当局下达的指令，库卡瓦镇居民8月2日才刚由军队护送返抵家园。

2018年11月库卡瓦镇发生血腥屠杀后，居民逃往180公里外的波诺州首府迈杜古利市（Maiduguri），后来一直住在当地难民营。

陪伴村民回到库卡瓦镇的当地士绅表示，民众满怀着重建家园的期盼返回，「没想到居然落入叛乱分子的手中」。他又说：「不知道恐怖分子会怎样对待他们，但希望别伤害他们。」

证实这起绑架事件的安全部门消息来源指出，为了「处理局势」，今天自迈杜古利市出动喷射战斗机，但他没有透露细节。

10年来冲突不断，已迫使大约2百万人逃离家园，当中大多数是来自波诺州北部地区。

许多难民入住位于迈杜古利市脏乱不堪的难民营，仰赖来自国际慈善机构的援助过活。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP