川普中西部摇摆州选情告急 非裔选民成决胜关键

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（法新社密尔瓦基19日电） 美国总统大选将于11月3日登场，在疫情肆虐、重创经济，加上全国掀起反种族主义示威潮之下，寻求连任的川普选情受到极大影响，摇摆州选民力挺拜登，恐让他跌下白宫宝座。

华尔顿（Oscar Walton）是住在关键摇摆州威斯康辛州的非裔美国人，他2016年总统大选没有投票，是因为他认为希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）和川普都未能替他发声。

但今年2020年11月不一样，笃定代表民主党参选的前副总统拜登（Joe Biden）能否粉碎川普的连任美梦，威州第一大城密尔瓦基的非裔选民将扮演关键角色。

密尔瓦基市人口仅约60万，2016年总统选举的投票数，比欧巴马竞选连任的2012年骤减了约4万票。

川普在威州仅以2.5万票胜出，成为他逐鹿白宫之路上斩获的中西部传统民主党票仓州之一。

28岁的华尔顿在密尔瓦基市一处公园说：「这次大选我会去投票。」民主党原本预定在密尔瓦基召开全国代表大会，但受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，被迫改为前所未见的线上视讯大会。

身为社工和音乐家的华尔顿说：「老实说，我认为我们必须将川普逐出白宫。」

不同于威州某些乡村地区，密尔瓦基市人口有40%为非裔，西语裔人士则占20%。

新型冠状病毒疫情和经济危机肆虐美国，为少数族裔带来特别严重的冲击，抗议警察暴力的示威活动也在全国各地遍地开花。

华尔顿并非受到77岁的政坛老将拜登所启发，而是不想把票投给川普。

他说：「我的底线在哪？我的意思是，他是个彻头彻尾的种族主义者。」「像那样的人…没有资格治理国家。」

在密尔瓦基市，也有些非裔社群力挺川普。现年30岁的桑纳（Khenzer Senat）就说：「我认为，至少在我记忆中，这位总统为非裔社群所做的事情，确实比其他总统都多。」

民主党州众议院成员波温（David Bowen）说，2020年的局势与2016年大不相同，这说明川普的选举结果也会是截然不同。

33岁的波温说：「我想有一群人，如今意识到他们的选票有多么重要。」（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP