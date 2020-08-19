巴特勒联德拉吉奇拿52分 热火季后赛胜溜马

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（法新社奥兰多18日电） 巴特勒、德拉吉奇今天联手攻下52分，让热火在季后赛对溜马系列赛的首役，以113比101拿下胜利。

美国职篮NBA季后赛首轮，东区第5种子迈阿密热火出战第4种子印第安纳溜马的系列赛今天开打，双方在比赛前39分钟都没办法把领先拉开到两位数，让比赛胜负充满不确定性。

直到终场前8分52秒，赫洛（Tyler Herro）后撤步跳投得手，让热火打出14比6攻势，才让他们一步步迈向胜利。

两队今天投篮手感都不错，皆有近5成的命中率，热火的命中率是49.4%，溜马则是47.4%。

热火的巴特勒（Jimmy Butler）今天攻下全场最高28分，包括关键时刻的进球在内，德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全队次高24分，阿德巴约（Bam Adebayo）有17分、10篮板的「双十」演出，并送出全队最多的6次助攻，第一次打季后赛的菜鸟赫洛，从板凳出发夺下15分。

复赛后手感火烫的溜马前锋华伦（T.J. Warren），今天包括三分球5投4中在内，18次出手命中9球，攻下并列全队最高的22分；布洛格登（Malcolm Brogdon）送出整场比赛最多的10次助攻，并同样攻下22分；替补的哈勒戴（Justin Holiday）、桑逊（JaKarr Sampson）分别拿下11分、10分。

© 2020 AFP