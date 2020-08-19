振兴方案露曙光利多不敌疫情加剧美中紧张 亚股各有涨跌

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（法新社香港19日电） 中美关系紧张与2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情再度加剧，抵销华尔街股市再创新高及陷入僵局美国振兴方案露出曙光的利多，亚股今天有涨有跌。

部分乐观的美国经济数据激励标准普尔500指数（S&P 500）创下历史新高，于此同时，受惠于封城措施，科技类股买气激增，带动那斯达克（Nasdaq）指数也达到历史高点。

有关美国国会正在处理的新纾困方案，尽管一般预料最终将达成协议，但因民主党的版本规模高达2兆美元（约新台币58兆），比共和党版多一倍，而且两党都不肯让步，成为拖累股市的关键因素。

不过美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）表示，为了达成协议，她隶属的民主党可能愿意缩减党版振兴方案额度，并于11月大选后再研商其他议题。

美国国会今年稍早曾通过3兆5000亿美元的振兴方案，搭配美国联准会（Fed）的大撒币与宽松货币政策，使得股市自3月间的谷底攀升。

虽然两党上周末取消磋商振兴方案，不过普遍感受是两党都有意愿促成。

东京股市今天收盘上涨0.26%，首尔股市收涨0.52%，雪梨股市收涨0.72%，孟买、胡志明市股市也收红。

台北股市今天收盘下跌0.73%，上海股市收黑1.24%，香港股市收黑0.74%，新加坡股市收黑0.08%，曼谷、雅加达、马尼拉、威灵顿股市收盘也下挫。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP