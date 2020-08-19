政府贪污腐败改革缓慢 马利总统遭政变下台

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（法新社巴马科19日电） 马利总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）遭反叛军政变逮捕后，今天宣布辞职。过去，他一直以毫不妥协的形象，对这个西非国家发号施令。

凯塔2013年以压倒性票数当选总统，5年后连任，但圣战士冲突与种族暴力造成数以千计民众死亡、数十万人逃离家园后，凯塔地位岌岌可危。

政治改革牛步、经济萎靡不振、公共设施与学校破旧不堪，加上民众普遍认为政府贪污腐败，也加剧马利民众的反凯塔情绪，促使数以千计的群众走上街头抗议。

本周之前，75岁凯塔都能在国际社会撑腰下，不去理会反对派批评，因为国际视他为抵御圣战士威胁的一道防线。

不过，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延，反对派领袖席斯（Soumaila Cisse）3月遭到圣战士逮捕，凯塔的地位也跟着严重受损。

他的随扈对这位政治老手的描述各有不同，有人说他慷慨大方，有人说他脾气暴躁，也有人说他制造分裂。

凯塔出生南部工业城镇、逐渐没落的棉花生产中心库佳拉（Koutiala），是公务员之子，曾祖父是法国殖民时期军人，第一次世界大战期间在凡尔登战役（Battle of Verdun）阵亡。

凯塔在马利、塞内加尔与法国攻读文学后，成为欧洲联盟海外发展基金的顾问，之后在马利北部担任发展企划领导人。

他曾反抗特拉奥黑（Moussa Traore）将军。特拉奥雷曾任马利总统，但1991年在军事政变中遭罢黜。

接着，凯塔在马利首位民选总统柯纳黑（Alpha Oumar Konare）执政下步步高升。

凯塔在1994年到2000年担任总理时，平息一连串重创经济的罢工活动，建立起强硬领导风格的名声，一步步赢得民心，让他在2002年与2007年竞选失利后，于2013年一举以压倒性票数赢得选举。

凯塔竞选总统时，自称是能让四分五裂的马利团结一心的人物，抵触他强硬言论的名声。他2018年一举击败席斯，赢得连任。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP