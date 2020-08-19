泰国法院针对示威者发出拘捕令

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（法新社曼谷19日电） 泰国近来陆续出现大小不一的反政府示威，法院今天针对6名民主倡议人士发出拘捕令，他们都参与了讨论君主制及呼吁泰国政府改革的集会活动。

近来泰国几乎天天都可看到由青年主导民主运动所发起的示威活动，到目前为止，泰国当局大致上容许这些活动。不过，泰国警方今天却说，他们已经获得6名主要示威者的拘捕令。

警方高层向法新社表示，这些示威者将被控煽动叛乱、电脑犯罪、违反疾病管制法及使用扩音器等罪名。

虽然泰国近年较少援引严厉的冒犯君主罪（lese majeste），但法界观察家表示，与军队站在同一阵线的泰国政府已加强使用其他法律手段来对付异议人士，包括引用煽动叛乱、电脑犯罪等法律。

今天发出的拘捕令针对的对象包括先前被逮捕、随后获保释的人权律师安农（Anon Numpa），还有学生领袖帕努彭（Panupong Jadnok）。他们现在面临新的指控，这些指控与参与8月10日在法政大学（Thammasat University）举行的集会有关。

当天集会约有5000名支持者参与，安农与帕努彭的谈话触及泰国君主制的改革，这在泰国属于禁忌话题。

连日的示威活动中，许多讲者都公开批评泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）领导的政府。帕拉育曾任泰国陆军司令，于2014年的政变中掌权，担任总理至今。

© 2020 AFP