美网退赛潮 小威拚追平澳洲传奇纪录利多

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（法新社纽约18日电） 多名女网好手因担心疫情宣布退出美国公开赛，使得美国网球天后小威廉丝将有绝佳机会抱回个人第24座大满贯赛单打金杯，追平澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）的纪录。

美网将于31日在纽约开打，受疫情影响，多位名将接连退赛，包括去年美网夺冠的西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）和加拿大女将安德里斯库（Bianca Andreescu）、来自澳洲的世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）。瑞士天王费德瑞（Roger Federer）则因膝部动刀休养，早就宣布不参赛。

女网世界排名第2的罗马尼亚女将哈勒普（Simona Halep）昨天宣布退赛。世界排名前10的乌克兰好手丝薇托莉娜（Elina Svitolina）、荷兰女将贝坦丝（Kiki Bertens）及瑞士的班西琪（Belinda Bencic）都将缺席。

然而小威廉丝（Serena Williams）、男网世界排名第一的塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）及英国名将莫瑞（Andy Murray）都将出战美网。

世界排名前10的奥地利选手提姆（Dominic Thiem）、俄罗斯的梅迪维夫（Daniil Medvedev）、希腊的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）及德国的兹韦列夫（Alexander Zverev）也将参赛。

美国网球协会（USTA）执行长陶史（Mike Dowse）说：「至于我们的阵容，就目前时势和世界已然不同的情况而言，我再开心不过了，阵容超乎我们预期。」

「终究我们要服务的对象是粉丝，他们将见证一些令人难以置信的世界级网赛。」

主办单位表示，约有9成选手已到纽约或在赛事隔离区备战，如果开赛后有人确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），将依纽约州规定自动退赛。

© 2020 AFP