防范疫情要迅速有效 研究点名韩国德国

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（法新社巴黎18日电） 「刺胳针传染病期刊」刊登一项研究报告指出，各国要防范2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，执行检测及追踪务必有效且迅速，但全球仅少数国家遵照相关规范。

一群研究人员刊登报告在「刺胳针传染病期刊」（Lancet Infectious Diseases），他们使用数学模型检视过去研究的数据，发现检测和追踪手法本身能使冠状病毒再生率（reproduction rate）降低26%。

报告的领衔作者、英国伦敦帝国学院（Imperial College London）公共卫生教授葛拉斯里（Nicholas Grassly）发表声明说：「我们的研究结果显示，检测和追踪有助于降低病毒再生率，但需要有效且迅速执行。」

法新社报导，具体而言，迅速且有效的检测与追踪，即是民众出现症状立即展开检测，并在24小时内取得检测结果；同样也要在24小时内隔离接触者；以及确认80%的病例与接触者。

报导指出，但只有韩国、台湾与德国等少数国家接近遵照这些规范，大多数国家仍远远不足。

例如法国，官方公布的数据显示，通常得花好几天约诊才能进行聚合?链锁反应（Polymerase Chain reaction）的鼻腔检测，且平均还要等3.5天才能得知检测结果，在英国与美国甚至要等更久。

至于英国等国家曾提出的群体免疫（herd immunity）概念，专家仍不确定要多少人口比例拥有免疫，也就是达到所谓群体免疫的门槛，才能防止冠状病毒继续扩散。

世界卫生组织（WHO）公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）今天表示，全球还没有哪个地区达到遏止疫情所需的群体免疫程度。

他还说，人们不应「怀着群体免疫能救赎我们的期盼，当前，群体免疫不是解方」。

目前只有曾罹患2019冠状病毒疾病且痊愈的人士，具有某种程度免疫力，但仍无法确定免疫力强度以及可以延续多久，疫苗固然也可赋予免疫力，但直到明年之前，疫苗还不太可能问世。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP