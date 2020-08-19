NBA季后赛首轮首战 佛契维奇35分助魔术爆冷擒公鹿

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（法新社洛杉矶18日电） 中锋佛契维奇（Nikola Vucevic）今天砍下全场最高分35分和14篮板，助东区第8种子魔术队以122比110爆冷擒服头号种子公鹿队，拿下NBA东区季后赛首轮首场比赛。

密尔瓦基公鹿队「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）虽然缴出31分、17篮板的「双十」成绩，并有7次助攻，但最后11分钟手感冰冷，投篮一球未中，无力回天。

前锋罗斯（Terrence Ross）拿下18分，克拉克（Gary Clark）贡献15分，奥古斯丁（D.J.Augustin）则有11分和11助攻表现，助奥兰多魔术队在7战4胜的系列赛获得首胜。

魔术这场比赛大部分时间都保持领先。

魔术第一节靠着连8球命中，将比数拉开至20比10，第二节在奥古斯丁的两罚皆中后以51比33领先，公鹿急起直追，上半场结束时比数拉近至62比52。

公鹿下半场发动几波攻势，不过魔术强力反击，第三节结束时仍以92比79领先。

公鹿第四节一度将比数拉近至仅落后6分，但是罗斯的灌篮和上篮得分，以及奥古斯丁和佛契维奇的三分球，又将领先拉大至14分。甚至连前三节皆未得分的后卫福尼耶（Evan Fournier），在最后5分钟也投进3个关键3分球，成为魔术的获胜功臣。

© 2020 AFP