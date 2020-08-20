北韩劳动党全代会2021年初召开 预计宣布新经济计画

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（法新社首尔20日电） 北韩领导人金正恩宣布明年1月将举行劳动党全国代表大会，检讨当前经济政策「缺失」，并宣布新的5年经济计画，相当于承认过去经济政策失败。

北韩中央通信社（KCNA）今天报导，金正恩在昨天召开的劳动党中央委员会全体大会中宣布此事，并表示会在明年1月的第8次劳动党大会检讨2016年5月以来经济政策的成效与缺失。

北韩在2016年5月举行第7次劳动党大会，两次大会间隔4年8个月。根据韩联社报导，北韩劳动党党章规定每5年举行一次全国代表大会，外界猜测，北韩提前召开大会，可能希望藉此进行整顿，缓解因疫情恶化的经济困境。

金正恩表示，朝鲜半岛地区在各种面向上都面临「意外且不可避免的挑战」。北韩发展核武及飞弹计画在金正恩任内加速，联合国安理会、美国、欧盟及其他国家因此对北韩实施制裁。

南韩智库「韩国统一研究院」（KINU）分析师洪敏（译音）告诉法新社，金正恩承认政策缺失，证明金正恩政府预期无法达成他们先前设定的经济目标。

此外，这次大会时间接近美国新任总统就职，也可能是个信号。洪敏认为，北韩是在向美方释放讯息，「无论是谁赢得选战，新总统都应该加快促使两国达成协议」。

自从去年美国总统川普与金正恩在越南河内的峰会破局后，平壤与华府之间的核议题谈判就停滞不前。（译者：廖禹扬/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP