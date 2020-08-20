员工猝死店内 巴西卖场以伞遮蔽继续营业挨批冷血

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（法新社巴西圣保罗19日电） 巴西雷西夫市一间家乐福卖场惊传有员工在上班时猝死，卖场却以纸箱和阳伞遮盖遗体，继续对外营业，消息曝光后引发抨击。家乐福今天公开道歉，坦承处理此事的方式不当。

卖场销售员桑托斯（Moises Santos）心脏病发猝逝后，法国连锁量贩巨头家乐福（Carrefour）的巴西子公司说，公司对雷西夫市（Recife）这家分店的处理方式感到抱歉。

桑托斯14日猝逝店内的消息今天在社群媒体疯传，上传网路的照片显示，一具男性遗体倒在卖场走道，仅用几把绿色阳伞遮蔽，周围则以纸箱隔开，拉出简易封锁线。

一名推特用户写道：「有员工猝死在雷西夫一间家乐福卖场，卖场将遗体遮盖起来后继续营业。欢迎来到2020年的巴西。」

家乐福发表声明说：「家乐福为旗下卖场处理这起令人悲伤且突如其来的员工猝死事件方式不当，向各界致歉。在事件发生后未立即关闭卖场，是我们的错。」

家乐福表示，桑托斯急救不治后，相关人员根据指导方针，未移动遗体。

家乐福说：「我们已经修改因应这类罕见状况的相关规范，包括关闭店家。」

然而，死者妻子表示她的丈夫不叫「桑托斯」，而是「卡瓦坎特」（Manoel Moises Cavalcante）。她也在巴西新闻网站G1控诉道：「我很愤怒。人命似乎并不值钱。人们只在乎金钱。」

家乐福2018年也曾在巴西爆出丑闻，当时有一名警卫在位于圣保罗（Sao Paulo）的卖场里打死一只狗，引发众怒。（实习编译：李昕颐/核稿：刘文瑜）

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