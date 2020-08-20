固特异禁穿「让美国再次伟大」服装 川普吁拒买

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天呼吁消费者不要购买固特异（Goodyear）的轮胎，因为报导指出，这家公司禁止员工穿着印有他政治口号的服装。

堪萨斯WIBW广播公司昨天贴出据称是固特异多元化训练投影片的照片，投影片内容说道，公司禁止与多种保守派理念相关的服饰，包括川普的口号「让美国再次伟大」（Make America Great Again）。

从不具名员工处取得的投影片照片传开后，川普推文写道：「别买固特异轮胎，他们宣布禁止让美国再次伟大的帽子。用更低的价钱，买更好的轮胎。」

幻灯片把「政治附属口号或材料」列为「不可接受」，支持执法的口号「警察的命也是命」（Blue Lives Matter）、「所有人的命都是命」（All Lives Matter）也在「不可接受」之列。

而在「可接受」栏位的，则是「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）、「同性恋、双性恋、跨性别骄傲」（Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Pride）等口号。

算是美国汽车业支柱的固特异表示，这段投影片「并非由固特异公司制造或传播，也不是多元化训练课的一环」，「我们请相关人士不要在工作场所参与任何种类的政治竞选活动，任何参选人、党派或政治组织」。

固特异也重申支持「平等与执法」。

民主党俄亥俄州联邦众议员莱恩（Tim Ryan）谴责川普发言。

「现在他是大放厥词，在全球疫情方炽之际，说要『抵制这家美国公司』。太让人吃惊了，没有什么是这位总统做不到的。」

© 2020 AFP