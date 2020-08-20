塔特姆33分轰垮76人 绿衫军季后赛再下一城

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（法新社佛州奥兰多19日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克新星塔特姆（Jayson Tatum）今晚砍下全队最高33分，率队以128比101轻取费城76人，再下一城取得季后赛2比0领先优势。

东区第3种子塞尔蒂克此役轰进19颗三分球，力克命中5颗三分球的76人，平了队史在季后赛的3分球纪录，成功拿下第2胜。塞尔蒂克在7战4胜制的季后赛首轮第一战以109比101击败76人。

第3战预计将于21日开打。

76人首节表现不俗，中锋恩比德（Joel Embiid）手感发烫攻下9分，队友李察逊（Josh Richardson）和米尔顿（Shake Milton）接连砍下三分球，在首节剩下4分52秒之际，76人以25比11领先塞尔蒂克，将比分拉开至14分差。

但76人的领先优势终究只是昙花一现，绿衫军愈战愈勇，在第2节拉出38比24攻势迅速反超，到第3节结束时，塞尔蒂克以98比75领先23分。

塔特姆上场31分钟贡献33分，全场20投12中，三分球12投8中，差点就追平了传奇射手艾伦（Ray Allen）2009年在季后赛首轮第6战对芝加哥公牛的单场9颗三分球队史纪录。

绿衫军三分球43投19中，平了队史在季后赛两度缔造的3分球纪录；76人三分球21投5中。

华克（Kemba Walker）为塞尔蒂克挹注22分，布朗（Jaylen Brown）再添20分，得分达两位数的还有双双缴出10分的史玛特（Marcus Smart）和坎特（Enes Kanter）；前锋海沃德（Gordon Hayward）因在第一战扭伤右踝伤而缺阵。

塔特姆也送出全队最高5助攻，坎特则抢下全队最高9篮板，差一点便完成双十纪录。

76人中锋恩比德砍下全场最高34分，21投11中，罚球13投12中，此外还贡献10篮板，写下双十纪录。李察逊轰进18分、米尔顿14分，哈里斯（Tobias Harris）则为76人贡献13分11篮板。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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