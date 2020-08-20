小甜甜布兰妮诉请解除监护失败

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（法新社洛杉矶19日电） 过了10多年公私事务都由父亲打理的生活之后，歌手「小甜甜」布兰妮现在希望能脱离爸爸控制；但她诉请解除监护却未能成功，法院裁定由她的父亲继续担任监护人，直到2021年。

现年38岁的小甜甜布兰妮（Britney Spears）2008年多次在公开场合情绪失控，之后她就依据法庭批准的司法监护，事业和私人事务都接受父亲杰米（Jamie）保护。

许多粉丝认为她在Instagram发出隐藏密码的讯息，表面看不出来，其实暗地在求助，因此以「＃放布兰妮自由」（#FreeBritney）为口号四处奔走，希望帮她脱离父亲控制。

先前布兰妮和法庭指派给她的律师都未要求改变监护条款，直到昨天，律师殷尔姆（Samuel Ingham）终于向法院递件要求让布兰妮的父亲退出监护，改由专业监护人蒙哥马利（Jodi Montgomery）担任她财产和私人事务的监护人。

先前布兰妮父亲健康出问题，因此近一年来，布兰妮的公私事务都由蒙哥马利暂时监管。

殷尔姆稍早表示：「我们现在到了监护必须有大幅改变，以反映她目前生活方式和意愿有重大改变的时候。」

殷尔姆说，蒙哥马利的监护在8月22日结束之后，布兰妮「强烈反对」父亲重新监护。

但根据粉丝张贴在网路上的法庭文件，洛杉矶法庭今天闭门聆讯之后，决定把杰米的监护延长到2021年2月。

© 2020 AFP