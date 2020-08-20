法国主计部长疑不当收礼 家中遭搜索

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（法新社巴黎19日电） 法国肃贪单位调查人员前往公共活动与主计部部长杜索普家中搜索；杜索普被控收受不当赠礼且未申报，这也是总统马克宏政府最新爆出的一起疑涉贪渎案件。

消息来源告诉法新社，负责金融与税务犯罪的检察署昨天搜索杜索普（Oliver Dussopt）位于法国南部阿代什（Ardeche）的寓所。

搜索行动是为调查杜索普被控2017年担任安诺乃（Annonay）镇长时，收受一间给水厂业者所送的2幅平板印刷画作，当时业者正准备和镇公所签订合约；检方要调查两者间有无不法对价。

杜索普告诉法新社：「检方在做他们该做的事，这再正常不过，最终也会还我清白。」他还说几周前已把画作送还对方，盼尽早打消争议。

依规定，官员凡收受价值150欧元（约新台币5600元）以上的馈赠就得申报，但杜索普表示之前不清楚那些艺品到底值多少所以才没申报。

马克宏政府的部会首长频传涉案，包括总统府秘书长柯勒（Alex Kohler）卷入涉及货柜船运大厂的利益冲突、马克宏亲信费朗德（Richard Ferrand）因涉及房地产遭调查而辞去住房部长，另外新任内政部长达马南（Gerald Darmanin）因卷入性侵案遭调查。

© 2020 AFP