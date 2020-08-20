波兰外长请辞 本周第2位下台部长级官员

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（法新社华沙20日电） 白俄罗斯总统大选争议未歇，波兰外长恰普托维奇日前说，华沙将在白俄罗斯总统鲁卡申柯与反对派间进行调解。不过，恰普托维奇今天请辞，成为波兰近期第2位辞职的部长级官员。

正当华沙参与欧盟因应白俄罗斯政治危机的外交折冲之际，恰普托维奇（Jacek Czaputowicz）做出这项决定。

白俄罗斯是波兰的邻国之一。恰普托维奇昨天接见白俄罗斯主要的反对派人士，包括泽布卡罗（Valery Tsepkalo）等人。

恰普托维奇办公室未明确解释他请辞的原因，仅表示，「部长之前就说过，选后是改变的好时机」。办公室告诉波兰新闻社（PAP），恰普托维奇希望他的继任者将维持波兰目前的路线，并支持强化波兰在国际舞台上的地位。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）在7月举行的大选决选以些微差距赢得连任。2018年起担任波兰外长的恰普托维奇是继卫生部长舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）18日请辞后，波兰一周内第2位辞职的部长级官员。

舒莫夫斯基虽表示因个人原因请辞，但当地媒体批评他所领导的卫生部，未能有效监督疫情期间口罩等物资采购。

© 2020 AFP