美高球公开赛9月登场 业余球王金谷拓实、台湾好手俞俊安抢下门票

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（法新社纽约19日电） 美国高球公开赛9月将在纽约州马马罗内克（Mamaroneck）的翼脚（Winged Foot）俱乐部开打，世界业余球王、日本选手金谷拓实和台湾好手俞俊安今天顺利出线，抢下2张门票。

美国高尔夫球协会（USGA）先前宣布，美国公开赛将延至9月17日至20日举行，但原本分区进行的资格赛受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，今年确定取消，不过美国高协扩大豁免类别，大致能够照顾到各大巡回赛的顶尖选手，包括业余选手。

抢下另外5张入场券的是美国选手卡斯蒂约（Ricky Castillo）、汤普森（Davis Thompson）和帕克（John Pak），以及西班牙选手罗萨伍德（Eduard Rousaud）和苏格兰选手史考特（Sandy Scott）。

现年22岁的业余球王金谷拓实2018年勇夺亚太业余锦标赛（Asia-Pacific Amateur Championship）冠军，去年捧回亚军；这将是他首度参与美国高球公开赛。

同为22岁的俞俊安目前在亚利桑那州立大学（Arizona State University）就读4年级，将连续第3年闯进美国高球公开赛。

已经拿到入场券的还有另外6名业余选手，其中包括2019美国业余锦标赛冠军奥格雷特里（Andy Ogletree）。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP