苹果公司市值 达2兆美元大关

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（法新社纽约19日电） 苹果公司今天成为美国第一家市值达到2兆美元的上市公司，再度凸显出科技巨擘因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情升温而受益。

苹果公司股价昨天收在462.25美元，今天盘中超越467.77美元门槛，市值来到2兆美元大关。

苹果公司在2018年成为第一家市值破1兆美元的科技巨擘。其他科技公司如亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet随后跟进，现在这些公司的市值全都超过1兆美元。

苹果股价从3月低点攀涨约一倍左右，根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index）估算，这项惊人的表现助执行长库克（Tim Cook）身价首度触及10亿美元。

由于防疫封锁令导致需求强劲，也让其他大型科技公司有好表现，但苹果藉由贩售穿戴式装置和平板电脑成绩亮眼，加上新应用程式App和服务取得进展，让它更胜对手一筹。

顾问公司Techsponential分析师格林加特（Avi Greengart）说：「苹果藉由打造出环环相扣的产品和补强的服务，在建立自己的平台方面极为成功，缓和iPhone销售已达高峰的事实。」

© 2020 AFP