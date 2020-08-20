贺锦丽接受民主党提名 感念已故母亲

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿19日电） 角逐白宫大位的美国前副总统拜登搭档贺锦丽今天在3名女性至亲介绍下，正式接受民主党提名为副总统候选人，象徵着在她开创性人生及11月大选中，女性所扮演的重要角色。

55岁的美国联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）是一位出身自移民家庭的女儿，她的两名继子女昵称她为「妈马拉」（Momala）。她欣然接受成为主要政党提名为第一位有色人种女性副总统候选人，并擘划出她与竞选搭档拜登（Joe Biden）若成功击败总统川普的未来蓝图。

但她在这场政治生涯中最重要演说里，也提及那些扶持她成长的女性。

在赋予美国女性投票权的宪法第十九修正案颁布的100周年这年发表谈话，贺锦丽代表民主党重要女性有色人种选区成员中的一股不凡潜力。

贺锦丽在民主党全国代表大会致词中表示：「这些女性激励我们拾起火炬，继续奋斗下去。」

贺锦丽曾一再强调她以家人为优先，对她而言，她能有今天，都是受惠于已过世的母亲戈巴兰（Shyamala Gopalan）。戈巴兰是印度移民，生前是备受敬重的癌症研究专家。

戈巴兰当年在加州柏克莱（Berkeley）街头为民权抗争期间，认识贺锦丽牙买加出生的父亲。

贺锦丽说：「噢，我多么希望她今晚能在这儿，但我知道她正在天上俯视着我。」

贺锦丽表示，母亲当年在奥克兰（Oakland）产下她时，「大概从来没想过我如今会站在你们面前，说出这些话：我接受你们提名为美国副总统候选人」。

© 2020 AFP