近距离接触过确诊者 两网球选手在美遭检疫

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（法新社纽约19日电） 美国网球公开赛「泡泡式」隔离环境内有两名选手与2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）确诊患者接触后，遭美网暖身赛西南公开赛主办单位除名，并送往接受检疫。

西南公开赛（Western and Southern Open）往年都在辛辛那提举行，今年移师纽约作为8月31日开打的美国网球公开赛（US Open）暖身赛。今年美网将不开放球迷现场观赛，大会已在法拉盛草地公园（Flushing Meadows）的国家网球中心（National Tennis Center）设立泡泡式隔离环境。

西南公开赛昨天传出有非球员人士在隔离环境中确诊感染新型冠状病毒后，大会今天采取行动将两名曾与染疫者接触的选手除名。

这名确诊者目前接受10天隔离，但追踪接触者后发现，有两名球员与这名感染者有过「近距离且长时间的接触」。

大会并未公布两名球员身分，但阿根廷的培亚（Guido Pella）以及资格赛有望出线的玻利维亚球员德利恩（Hugo Dellien），双双在照片分享平台Instagram表示，他们就是被除名的选手。

西南公开赛女子组赛事预计21日展开，男子组赛事则于22日开打。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP