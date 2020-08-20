黑莓机重返江湖 5G新机搭实体键盘2021年亮相

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（法新社旧金山19日电） 曾在手机市场占有一席之地的黑莓公司（BlackBerry）计划2021年推出新款5G智慧型手机，根据昨天曝光的协议，这款新机将搭载黑莓招牌的实体键盘。

加拿大电信及行动装置制造商黑莓在联合声明中说，德州新创公司OnwardMobility将与台湾科技大厂鸿海集团子公司富智康合作，生产搭载安卓（Android）作业系统和5G网路的黑莓机。

黑莓今年初宣布，与中国TCL集团的合约今年8月底到期后，将不再获得授权设计、生产及销售黑莓品牌手机。

根据声明，这款新机将在欧洲和北美率先亮相，目标客群锁定与日俱增的远端工作者。

OnwardMobility执行长佛兰克林（Peter Franklin）说：「企业专业人士渴求一个安全的5G装置，能够赋予生产力却不牺牲用户体验。」

「而黑莓品牌的智慧型手机向来以保护通讯、隐私和数据闻名。」

佛兰克林还说，黑莓这回将「推出搭载实体键盘的5G安卓新机」。

10年前，搭载实体键盘的黑莓机曾在全球智慧型手机市场独占鳌头，之后逐渐殒落，市占率几乎降为零。

随着搭载触控萤幕的苹果（Apple）iPhone和安卓新机崛起，黑莓不得不放弃智慧型手机市场，聚焦软体和服务。

根据昨天公布的协议，黑莓授权OnwardMobility研发、策划与行销这款5G智慧型手机；富智康将负责设计与生产。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP