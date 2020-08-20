Fed看衰美国经济前景　亚股收盘一片惨绿

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（法新社香港20日电） 美国联邦准备理事会（Fed）的会议纪录显示，美国经济复苏前景堪忧，加上美国新一波的经济方案谈判短期内恐难有结果，令亚股今天收盘全倒。

多亏联准会（Fed）及各国央行的金援，带领全球股市自3月谷底强弹，但今年稍早敲定规模数兆美元的财政支持方案现在已经快要用尽，美国国会议员面临着「掏更多钱」的压力。

只是民主党和共和党在新的振兴方案上坚持己见，期待短期内就能讨论出结果的机会渺茫。

美国疫情持续延烧，加上封锁措施使得商店停止营运，联准会7月会议纪录显示，在协助小型企业、给失业者更多补助，以及直接发放全美国民众的纾困给付告一段落之际，它们担心美国经济复苏情况。

令股市承压的，还有挥之不去的美中紧张关系，美国国务院当地时间19日表示，为反映美国对北京施行「港区国安法」的深度关切，已正式通知港府将中止与香港的3项协议，包含移交逃犯及移交判刑人协定。

然而还是有好消息可以期待，中国商务部发言人高峰今天在网路例行记者会表示，中美双方已商定于近日举行通话，讨论第一阶段贸易协议的执行情况。

香港股市今天收跌1.54%；东京股市收低1%；上海股市收挫1.30%；首尔股市暴跌3.66%。

雪梨股市微跌0.77%；台北股市重跌3.26%；新加坡股市挫跌1.29%；威灵顿股市收跌0.76%；曼谷股市下跌0.8%；马尼拉股市挫跌0.61%。

© 2020 AFP