安特托昆博缴双20 公鹿季后赛扳平魔术

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（法新社佛州奥兰多20日电） NBA公鹿今天不让前役输球憾事重演，靠安特托昆博缴28分、20篮板「双20」成绩，以111比96击败魔术，在季后赛首轮1比1扳平战局。

美国职篮NBA东区头号种子密尔瓦基公鹿，在季后赛首轮第1战意外败给「老8」奥兰多魔术，今天公鹿开赛就打出联盟顶尖防守强队的气势，首节除攻下25分，也把魔术得分压低到13分，迅速取得两位数领先。

魔术在首节24次出手仅命中3球，让比赛胜负早早定调，次节公鹿追加领先，上半场打完64比43将领先扩大到21分，前3节打完也还有93比73领先20分。

末节魔术力图振作，但始终未能真正威胁公鹿，最终公鹿以111比96击败魔术，让两队在系列赛以1比1战成平手。

公鹿今天赢球的关键，除了「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）的强势表现，防守上恢复水准也是一大关键。公鹿今天给魔术强大的压力，让魔术整场比赛89次出手命中31球，命中率只有34.8%，三分球更是33次出手只命中7球，命中率只有21.2%。

这场比赛，安特托昆博有28分、20篮板的「双20」强势表现，替补的康纳顿（Pat Connaughton）也有15分、11篮板的「双十」演出，罗培兹（Brook Lopez）攻下20分，布莱索（Eric Bledsoe）、迪文森索（Donte DiVincenzo）分别获得13分、11分。

魔术方面，佛契维奇（Nikola Vucevic）今天攻下全场最高32分，并抓下10篮板，有「双十」成绩，福尼耶（Evan Fournier）和替补的罗斯（Terrence Ross）都拿下12分，佛兹（Markelle Fultz）、奥古斯丁（D.J.Augustin）分别取得11分、10分。

© 2020 AFP