惧贝鲁特大爆炸重演 塞内加尔要移除港区硝酸铵

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（法新社达卡20日电） 塞内加尔官员今天指出，相当于造成贝鲁特大爆炸的约2700公吨硝酸铵现储放在首都达卡（Dakar）港区，港区当局已要求将这种爆炸性化学物品移走。

贝鲁特港区4日发生大爆炸，夺走181条人命和数千人受伤，造成这个黎巴嫩首都大片区域严重受创。

法新社报导，大量具爆炸性的硝酸铵被不安全地储放贝鲁特港区多年后发生爆炸，外界归咎于官方疏失和腐败。

硝酸铵可使用于肥料或炸药。

塞内加尔港区当局今天表示，约3050公吨硝酸铵之前陆续运抵达卡。

港区当局声明指出：「这些硝酸铵中，已有350公吨运送至马利（Mali）。」

其余部分原订也运往马利，但因这个非洲内陆国家18日发生政变，现已遭封锁。

这些硝酸铵物主之前提议，将其储放在达卡30公里外正开发为卫星城镇的地区，物主在当地拥有一块空地。

港区官员德拉米（Baba Drame）说，塞内加尔环境部拒绝了这项要求。

他表示：「我们已要求物主采取行动，将此货物移出塞内加尔。」

塞内加尔总统萨勒（Macky Sall）昨天要求召开内阁会议，制订计画以安全地储放具危险性化学物品。

达卡港区当局表示，他们已采取「所有必要措施以避免类似贝鲁特大爆炸的灾难发生」。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2020 AFP