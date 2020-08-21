曾同为口吃所苦 拜登助13岁男孩重拾自信

广告 继续浏览后续

（法新社美国威明顿20日电） 今天在美国民主党全国代表大会闭幕之夜上抢尽锋头的并非政治人物或A咖巨星，而是一位患有口吃的13岁男孩，他表示自己的口吃问题在拜登帮助下，获得显着改善。

哈灵顿（Brayden Harrington）在全代会上播放的感人影片中表示，他在拜登（Joe Biden）今年稍早于新罕布什尔州造势时，遇到这名出身蓝领阶级的参选人。

戴着牙套、面露灿烂笑容的哈灵顿说：「若不是因为乔．拜登，我今天不会在这里对你们说话。」

「他告诉我，我们都是同一个俱乐部的成员，我们都会结巴。听到像我这样的人能成为副总统，真是令人惊奇。」

现年77岁的拜登幼年时深受口吃困扰，曾遭人残酷地取绰号嘲笑。

将代表民主党参选总统的拜登，在竞选过程中偶尔会提及自己努力克服口吃的故事，譬如自己朗读叶慈（William Butler Yeats）等爱尔兰诗人诗作，并在夜晚拿着手电筒，在镜子前练习发音咬字。

哈灵顿表示，拜登当时要他坐下，告诉他自己大声练习朗读的诗作，并给哈灵顿看自己如何在讲稿上做记号，让演讲内容更容易背诵。

哈灵顿说：「我只是一个平凡的孩子，但在短短的时间内，乔．拜登让我对困扰一生的事物更有自信。乔．拜登关心，我们可以想像他能为我们大家做的事情。」

拜登今晚接受民主党提名前，大会播放的影片讲述他的人生历程，其中提到他童年时期的口吃问题，以及有一回学校老师模仿他口吃，拜登回家后将此事说出来，随即被母亲载回学校找老师理论的往事。

拜登在影片中引述母亲当时对老师说的话：「你有对我儿子说ㄅ、ㄅ、ㄅ拜登吗？」

「这名修女（老师）说，『我只是在凸显』，我的母亲站起来说，『你要是再这样和我儿子说话，我会回来把你头上那顶修女帽给扯下来，你听懂了吗？』」

民主党先前举行总统初选，拜登在辩论期间数度结巴，口吃问题显而易见。

拜登去年接受美国杂志「大西洋月刊」（The Atlantic）专访，坦承他成年后有时仍说话「卡卡」，说明了他时而口误的原因。

拜登2月在类似市民大会的造势集会上表示，当他遇到口吃的人，常常会留给对方自己的私人电话号码。

他说：「他们可以打给我。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP