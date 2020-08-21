格陵兰冰盖去年减少5000亿吨 海平面上升拉警报

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（法新社巴黎20日电） 根据最新研究，格陵兰冰盖去年净减少5320亿公吨的冰，打破历来最高纪录，相当于全球海洋每天注入额外300万吨水，或每秒注入6个奥运泳池水量，令海平面上升速度加快拉警报。

今天发表在「地球与环境通讯」（Communications Earth & Environment）期刊的一份研究指出，从格陵兰（Greenland）2到3公里厚冰盖崩离的冰层和融冰化成的洪流，是造成去年全球海平面上升的单一最大来源，占所有增加水量的40%，相当于令海水升高1.5毫米。

研究人员表示，格陵兰去年流失的冰量，比2012年创造的最高纪录至少多了15%。而更令人警觉的是融冰长期趋势。

这份研究报告的第一作者、德国「艾佛瑞德维根纳极地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research）冰河学家萨斯根（Ingo Sasgen）告诉法新社：「包括去年在内，史上格陵兰冰盖全年减少规模创新高的5次，全都发生在过去10年内。」

若格陵兰冰盖全部融化，全球海平面将升高达7公尺。就算海平面上升幅度没这么高，也会导致全球海岸线重划，并造成今日有数亿人居住的土地不再宜居。（实习编译：李昕颐/核稿：张正芊）

© 2020 AFP