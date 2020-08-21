火箭7人得分达两位数 季后赛2比0领先雷霆

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（法新社奥兰多20日电） NBA火箭今天7人得分达两位数，并靠末节连下17分攻势逆转以111比98击败雷霆，在季后系列赛暂以2比0领先。

美国职篮NBA季后赛首轮，奥克拉荷马雷霆与休士顿火箭系列赛第2战，火箭MVP双雄之一的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）仍旧因伤缺阵。

今天比赛，雷霆第4节开局不久还以80比77领先，但随后手感急冻，打完3节落后的火箭则是包括葛林（Jeff Green）的3个三分球在内，一口气连拿17分，让火箭就此接管战局。

那段期间，雷霆连8次出手都落空，自此就未将落后缩小到8分以内。

火箭的哈登（James Harden）在系列赛首战砍进6记三分球攻下37分，今晚他三分线外11次出手仅命中2球。雷霆的多特（Luguentz Dort）死命防守，是让哈登冷却下来的主要原因之一。

系列赛首战因为右膝扭伤缺阵的多特，今天回到雷霆先发名单，并专职看管哈登。两队本季交手的比赛中，有两场多特有上场，哈登在他防守下，45次出手仅命中14球，三分线外的28投仅3中。

尽管在攻击上对火箭的贡献有限，但哈登成功让球在场上转移，带领队友加入战局，让全队有7人得分达两位数，其中豪斯（Danuel House Jr.）为球队挹注19分，葛林、高登（Eric Gordon）各拿下15分。

雷霆4人有双位数得分，其中亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全场最高31分，保罗（Chris Paul）拿下14分。

© 2020 AFP