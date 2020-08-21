疫苗佳音激励亚股收高 唯疫情未降温涨势有限

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（法新社香港21日电） 除科技股领军带动美股再创新高外，疫苗研发报佳音，也推升亚股走高，投资人暂时把美国就业数据意外疲软的消息摆一旁。但在全球疫情蔓延和美国新振兴方案卡关下，涨势仍有限。

各国央行祭出的振兴措施带动全球股市冲高，疫情让数十亿人被迫禁足在家，亚马逊（Amazon）和苹果（Apple）等科技巨擘成了这波疫情的最大赢家，带领以科技股为主的那斯达克指数屡创新高。

辉瑞（Pfizer）和BioNTech SE表示，目前正在研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗可望在10月送主管机关审核。一旦顺利通过审查，最快11月就会有疫苗。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说，这个消息带来「若干希望…世界的生活可以比预期更早回到常态…这不但对市场来说，是利多，对亟欲找到解方结束这波自1930年代以来全球最严重的衰退的各国来说，也是佳音」。

日股日经指数收盘小涨0.17%；香港恒生指数收涨1.30%；上海综合股价指数收涨0.50%；韩国Kospi指数收涨1.34%；新加坡股市收小红涨0.02%；纽西兰股市收涨1.49%。澳洲股市收小黑跌0.14%；菲律宾股市收跌0.61%。

© 2020 AFP