美选举安全官员：大选计票慢 外国恐伺机干预

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（法新社华盛顿20日电） 美国负责选举安全的最高阶官员今天表示，他最大的担忧是11月3日大选后的计票缓慢，使得外国势力有机会干预。

美国国家反情报与安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼纳（William Evanina）表示，外部行为者可能利用勒索软体或其他网路攻击等骇客手法，来对付发放、计算和传送选票的基础建设，包括过度负荷与人员编制不足的邮局和投票所。

伊凡尼纳在美国商会（US Chamber of Commerce）主办的视讯研讨会上表示，我很担心大选日和之后的情况。

他说：「我担心勒索软体攻击还有网路攻击。我也担心由于网路渗透和勒索软体而导致人们无法投票。」

勒索软体是骇客使用的技术，能完全冻结或阻挡电脑系统中的资料读取管道，藉此敲诈赎金。

伊凡尼纳警告，预期邮寄投票数量会激增，非常有可能让美国总统川普和对手拜登（Joe Biden）的对决与国会改选，在选举隔天还没公布结果。

他说：「我们必须要有耐心，并理解到由于邮寄投票还有选举过程，我们可能等到4日早上还没确定总统人选。」「需要一些时间来计票。」

伊凡尼纳表示，他对于外国势力在选战期间的干扰保持相当警戒，特别是来自中国、俄罗斯和伊朗的干预。

他还说：「有其他国家也来掺一脚，因为他们以为有效。」「包括古巴、北韩、沙乌地阿拉伯在内，如今有很多国家参与。」

伊凡尼纳认为，最大的隐忧是妨碍计票和回报票数。

他指出，2014年俄国的干扰危及选举委员会网络。他说：「我担心11月3日、4日以及一直到11月底的干预活动。」（译者：陈怡君/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP