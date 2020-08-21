英哈利王子妻梅根吁美选民 总统大选促成改变

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（法新社华盛顿20日电） 英国哈利王子的妻子梅根马克尔（Meghan Markle）今天打破英国王室成员不涉入政治的惯例，她公开呼吁美国选民在即将到来的总统大选促成「改变」。

梅根参加由推广团体「当我们都去投票」（When We All Vote）举办的线上「选民登记沙发派对」时，作上述表示。这个团体由美国前第一夫人蜜雪儿・欧巴马（Michelle Obama）和好莱坞巨星汤姆汉克斯（Tom Hanks）等人共同担任主席，旨在拉高选民投票率。

梅根在活动中说：「我们都知道今年最重大的事是什么。不只我知道，我想你们所有人也一定知道。正如我们全都需要见到改变，这也是我们应得的，你们现在如此充满活力动员起来。」

梅根还说：「我们用投票向前人致敬，并保护后人。因为这就是社会群体的意义所在，尤其也是这场选举的意义所在。」

演出过电视影集「无照律师」（Suits）的梅根，在发言中并未提到美国总统川普。川普将在11月3日的总统大选投票对上民主党对手拜登（Joe Biden）。

受封为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利夫妇，今年稍早已卸下王室职务，并颁到美国加州居住。（实习编译：刘千绫/核稿：张正芊）

© 2020 AFP