黄岩岛争议不休　中国海警遭控非法没收菲国渔具

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（法新社马尼拉21日电） 菲律宾指控中国海警5月在南海黄岩岛浅滩没收菲国渔民的渔具，并于昨晚提出外交抗议。中方今天对此回应称，中国海警「依法展开执法活动，无可厚非」。

黄岩岛是中方所实际控制的南海数个珊瑚岛礁之一，黄岩岛渔场资源丰富，也是中国与菲律宾的其中一个外交引爆点。

除了指控中方没收菲国渔民的渔具外，菲律宾外交部昨天晚间的声明还称，菲律宾也「坚决反对」中国继续对在南海巡逻的菲律宾军机进行无线电干扰。

菲律宾政府抗议中国在南海日益强势的侵略性行为，尽管在菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）主政下，中菲双边关系有了显着改善。

针对中国海警非法没收渔具的行为，菲律宾外交部没有立即提供相关细节。菲律宾当地称此渔具为payaos，是由菲律宾渔民在三描礼士省（Zambales）西北外海的黄岩岛所放置。

中国外交部发言人赵立坚今天在例行记者会上对此表示，中国海警在「中国黄岩岛海域依法展开执法活动，无可厚非」。

他还说：「菲方派军机侵入中国南沙驻守岛礁邻近空域，损害了中方主权和安全，中方敦促菲方立即停止非法挑衅活动。」

© 2020 AFP