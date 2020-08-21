COVID-19致全球逾79.3万死 超过2273万人感染

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日11时（台湾21日晚间7时），全球至少79万3847人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2273万4900人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1429万8000人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球20日通报新增6209人死亡及27万3683起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1213死）、巴西（1204死）、印度（983死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计17万4290人病故、557万5386例确诊，至少194万7035人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（11万2304人丧生、350万1975人染疫）、墨西哥（5万9106人丧生、54万3806人染疫）、印度（5万4849人丧生、290万5823人染疫）及英国（4万1403人丧生、32万2280人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，之后依序为秘鲁（82人）、西班牙（62人）、英国（61人）及义大利（59人）。

中国（不含香港、澳门）境内迄今通报8万4917例确诊，其中4634人死亡，以及7万9792人已康复。

拉丁美洲和加勒比海地区累计25万2233死、650万1985例确诊；欧洲累计21万2135死、364万8960例确诊；美国和加拿大累计18万3376死、569万9039例确诊。

亚洲累计8万5076死、432万2802例确诊；中东地区累计3万3556死、137万5745例确诊；非洲累计2万6964死、115万9513例确诊；大洋洲累计507死、2万6861例确诊。

© 2020 AFP