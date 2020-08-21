NBA选秀乐透揭晓 灰狼获状元签

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（法新社洛杉矶20日电） 美国职篮NBA选秀的「乐透抽签」（draft lottery）结果出炉，灰狼继2015年后再度获得状元签，榜眼签由勇士拿下，探花签则由黄蜂幸运抽中。

美国职篮NBA决定选秀顺位的「乐透抽签」（draft lottery）今天进行，本季战绩最差的明尼苏达灰狼、金州勇士、克里夫兰骑士3队，有14%的机会能获得状元签，是各队中机率最大的。

最后灰狼获得状元签，上一次他们握有状元签是在2015年，当时他们选进汤斯（Karl-Anthony Towns）。

连5季打进总冠军赛、3度夺冠的勇士，今年因杜兰特（Kevin Durant）转到布鲁克林篮网，汤普森（Klay Thompson）因伤整季报销，柯瑞（Stephen Curry）也因伤只出赛5场，因此无法打进季后赛，他们在这次乐透抽签获得选秀榜眼签。

骑士最终只获得第5顺位选秀权，探花签则是由夏洛特黄蜂取得。

黄蜂获得前3顺位选秀权的机率，分别是6%、6.3%、6.7%，在各队中排名第8，却幸运拿下探花签。

这次获得乐透区选秀权（从第1顺位到第14顺位）的球队，依序是灰狼、勇士、黄蜂、芝加哥公牛、骑士、亚特兰大老鹰、底特律活塞、纽约尼克、华盛顿巫师、凤凰城太阳、圣安东尼奥马刺、沙加缅度国王、纽奥良鹈鹕、波士顿塞尔蒂克（自曼菲斯灰熊取得）。

© 2020 AFP