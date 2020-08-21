TikTok打击仇恨内容 在美移除38万支影片

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（法新社旧金山20日电） 短影音平台TikTok今天表示，今年已在美国移除逾38万支影片，作为「消除仇恨」任务的一环。

TikTok表示，他们已禁用约1300个违反禁止仇恨内容或行为法规的帐号，并基于类似理由删除6万4000则留言。

TikTok在美国的安全部门负责人艾瑞克韩（Eric Han）在部落格发文说：「这些数字不代表我们百分之百成功截获每一则仇恨言论或行为，但确实表明我们对这项行动的承诺。」

他说：「我们的目标是在TikTok消弭仇恨。」

艾瑞克韩今天列出TikTok规范和已采取的行动，使平台上具威胁性、暴力或不人道的内容难以被找到。

他表示，TikTok对任何和白人民族主义、父权至上、反犹太主义与「其他建立在仇恨上的意识形态」有关的帐号，皆采取零容忍的立场。

艾瑞克韩对TikTok打击仇恨行动的概述，正值TikTok为有关他们与中国政府挂钩的「谣言与不实讯息」辩护之际。

美国总统川普（Donald Trump）已签署行政命令，要求TikTok在中国的母公司字节跳动（ByteDance），于期限内分割TikTok美国业务。

TikTok在最近一份声明中说：「TikTok从未向中国政府提供任何美国用户的资料，即使被要求也不会这么做。任何与此相反的影射皆是没有根据且公然不实的说法。」（实习编译：杨令瑜/核稿：陈怡君）

© 2020 AFP