川普猛批邮寄投票 美邮政局长否认暗助

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普数度批评邮寄投票，令外界担心邮政服务会遭破坏，好让他更有机会在11月大选中连任。但川普任命的邮政管理局局长德乔伊今天否认企图阻碍邮件运送。

由于今年2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全美，预期大批选民将采邮寄投票方式于11月3日总统大选行使权利。

但目前在多项民调中落后民主党籍对手拜登（Joe Biden）的川普，反对拨付更多资金给已很缺钱的邮政管理局，他明知这笔资金会用于处理选票。川普还在没有根据的情况下，反覆提及邮寄投票与选举舞弊的关联。

川普的行为引发政坛怒火，国会议员传唤德乔伊（Louis DeJoy）到国会作证，他否认邮政管理局近期多项政策变更是为了减缓处理邮寄投票的速度，还称这类指控很「可耻」。

德乔伊今天在联邦参议院国土安全委员会作证时说：「我想向委员会和美国大众保证，邮政服务完全有能力、也致力于安全及时地送达全国选举邮件。」

德乔伊替共和党筹募许多款项，今年5月获川普任命为邮政管理局局长，他上任后，主持了拆除邮筒和邮件处理设备的工作，缩减邮务员加班工资；一名工会领袖告诉法新社，这拉长了全国各地邮件递送时间。

此外，德乔伊还重新安排高层管理人事；邮政管理局向许多州发出警告，可能无法确保邮寄选票及时送达。

拜登认为这些措施与川普脱不了关系，他上周说这些举措「根本是川普手笔。他不想要选举」。

德乔伊则在作证时向参议员表示，拆除邮筒的计画早在他上任前就订定，还说，即使不用邮件分类机器，邮政管理局也完全有能力应付。

他也否认邮件递送速度减缓，宣称他所执行的政策变更将省下10亿美元，并加快邮递服务。

© 2020 AFP