康利生子后砍27分 季后赛首轮爵士2比1领先金块

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（法新社奥兰多21日电） 喜获麟儿的康利今天展现「生子后」好运气，砍进全场最高27分，助爵士124比87击败金块，在季后赛首轮反以2比1领先。

美国职篮NBA丹佛金块与犹他爵士在季后赛首轮碰头，爵士明星后卫康利（Mike Conley）因为太太即将临盆而离开NBA隔离园区，爵士在少了他的情况下，系列赛前两战取得1胜1负。

康利17日回到隔离园区，经过4天隔离，在今天先发对上爵士，他只上场25分钟，三分球8投7中，创下个人在季后赛的最佳纪录，整场比赛13次出手命中9球，高效的轰下全场最高27分。

爵士明星中锋戈贝尔（Rudy Gobert）也缴出24分、14篮板的「双十」数据，密契尔（Donovan Mitchell）也贡献20分，板凳出发的尼安（Georges Niang）攻下个人季后赛新高的16分。

金块今天整体投篮命中率37.5%，不及爵士的51.2%，三分球命中率31.6%，同样不及爵士的48.6%。金块全队仅3人得分达两位数，最高的约基奇（Nikola Jokic）仅进帐15分，莫瑞（Jamal Murray）只获12分，替补的菜鸟中锋宝儿（Bol Bol）拿下11分。

上半场比赛，戈贝尔称霸两边禁区，首节抢下12分、8篮板，防守上也迫使金块发生6次失误，且18投仅6中，命中率只有33.3%，中场时他已拿下20分、11篮板。

首节就以25比14取得两位数领先的爵士，次节包括康利连两记三分球在内，拉出23比6的强力攻势，一度以36比16领先达20分。

之后，尼安、密契尔也都连续砍进三分球，让爵士一度以56比31，建立起上半场最大的领先优势，但莫瑞、米尔塞普（Paul Millsap）陆续砍进三分球，让金块打出11比0小高潮，不过爵士上半场仍以59比42领先金块。

下半场金块表现不见起色，最终让爵士轻松带走胜利。

© 2020 AFP