维护领土完整 白俄罗斯总统下令采取严厉措施

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（法新社明斯克22日综合外电报导）白俄罗斯总统鲁卡申柯今天下令国防部长采取「严厉措施」以维护领土完整。目前大选已落幕，白俄罗斯爆发了抗议鲁卡申柯自称获选连任的群众示威活动。

总统府新闻办公室指出，在位已近30年的鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）自称在8月9日总统大选囊括80%选票而赢得第6个总统任期。这位65岁的威权领导人今天在白俄罗斯与波兰边界附近的格罗德诺（Grodno）校阅部队时，发表这项谈话。

鲁卡申柯谴责近来的群众抗议行为，称此抗议获得西方国家支持；并下令军队捍卫他形容犹如「一颗珍珠」的白俄罗斯西部地区。

他说：「要保护我国领土完整，就必须采取最严厉的措施。」

白俄罗斯计划，8月28日至31日在格罗德诺地区举行大规模军事演习。

反对这位欧洲在位最久领导人的民众已发起罢工以及白俄罗斯近代最大规模的示威，以抗议鲁卡申柯连任，并要求他下台。

当局已针对反对派人士成立的协调委员会（Coordination Council）展开刑事调查，这个委员会成员正争取重新选举及政权和平转移。

鲁卡申柯反对重新选举，拒绝辞职，并指控反对派意图夺权。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP