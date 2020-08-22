蒲亭死对头 俄罗斯反对派领袖平安抵达柏林

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（法新社柏林22日电） 搭载俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）的空中救护专机今天降落德国首都柏林。纳瓦尼疑遭下毒，将他移送海外就医因有争议而延误了一天。

由德国非政府组织柏林电影支持和平基金会（Cinema for Peace Foundation）包用的这架救护机，当地时间上午8时47分（格林威治标准时间清晨6时47分）降落柏林泰格尔机场（Tegel Airport），纳瓦尼可望在当地夏里特医院（Charite hospital）接受治疗。

基金会主席比季李（Jaka Bizilj）表示，纳瓦尼被送抵柏林后的情况稳定。

44岁的执业律师纳瓦尼投入了反贪腐运动，成为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）最猛烈的批评者之一，20日在飞往莫斯科的班机上突然发病后陷入昏迷，使班机不得不紧急降落鄂木斯克市（Omsk）。

鄂木斯克医院医疗人员一开始说，尽管纳瓦尼的状况曾稍微好转，但仍不稳定，无法安全送到国外。但在德国医生获准探视，评估他可以出远门后，院方改口不反对移动纳瓦尼。

纳瓦尼妻子和盟友担心俄国当局可能试图掩盖造成他病倒的真相，加上救治他的医院设备不完善，因此在他们要求下，一群德国医生抵达俄国将纳瓦尼带回德国治疗。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2020 AFP