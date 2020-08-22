邮寄选票5000多万张 川普警告总统选举结果恐延后出炉

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天警告，可能需要花好几周，甚至好几个月才能确定11月3日总统大选投票结果。

外界担心大量的邮寄选票可能让邮局和地方选务单位忙得不可开交之际，川普暗示开票之夜定胜负的传统恐要延期。

川普在保守派人士组成的组织国家政策委员会（Council of National Policy）演说时表示，11月3日不可能进行计票。

他说：「我认为，你们会有好几周、好几个月都不会知道这场选举的结局，甚至可能永远都不会知道。」

受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，估计将有5000万张选票透过邮寄方式投票，恐造成计票缓慢，进而引发政治动荡、挑拨离间和法律纠纷，进一步拖延总统和国会选举结果的公布时间。

民意调查显示，川普支持度落后代表民主党参选的拜登（Joe Biden）之际，川普指控民主党鼓励全民邮寄投票以操纵选举结果。

不过他也指出一个系统性问题。他说：「我们还没为这5100万张选票准备好，这将对国家造成极为难堪的场面。这对民主国家而言是非常严重的问题。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP