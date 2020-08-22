76人手感急冻 塞尔蒂克季后赛首轮听牌

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（法新社奥兰多21日电） 76人今天整场比赛手感不佳，尤其末节关键时刻手软，塞尔蒂克趁机打出10比0攻势奠定胜基，最终以102比94获胜，在NBA季后赛首轮以3比0听牌。

美国职篮NBA季后赛首轮，波士顿塞尔蒂克与费城76人系列赛的前2战打完，塞尔蒂克以2比0领先，今天第3战的战况胶着，上半场塞尔蒂克在布朗（Jaylen Brown）13分、华克（Kemba Walker）10分带领下，以51比49领先76人2分。

下半场开赛后，华克于第3节砍进10分，让塞尔蒂克打完3节以76比72领先76人4分。

第4节剩下4分38秒时，米尔顿（Shake Milton）跳投得手，让76人反以90比89领先1分。之后塞尔蒂克的布朗3罚全进，但恩比德（Joel Embiid）4罚俱中，让76人再以94比92两分超前。

在比赛剩下不到2分钟时，布朗完成「三分打」，让塞尔蒂克95比94要回领先，包含这波攻势在内，塞尔蒂克在比赛时间终了前，打出一波10比0的强力攻势，最终以8分之差收下胜利。

76人今天手感奇差，三分球39投仅9中，命中率只有23.1%，整场比赛95次出手命中28球，整体投篮命中率仅29.5%，远低于塞尔蒂克的41.4%。

华克攻下全队最高24分，布朗也挹注21分，塔特姆（Jayson Tatum）、史玛特（Marcus Smart）分别拿下15分、14分。

恩比德（Joel Embiid）攻下30分、13篮板，哈里斯（Tobias Harris）则获15分、15篮板，两人都有「双十」成绩，李察逊（Josh Richardson）和米尔顿（Shake Milton）都攻下17分。

© 2020 AFP