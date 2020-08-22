MLB投手史特拉斯堡患隧道神经炎 可能开刀本季恐报销

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（法新社华盛顿21日电） 美国职棒大联盟MLB华盛顿国民今天宣布，阵中去年世界大赛MVP投手史特拉斯堡投球的右手被诊断出腕隧道神经炎。媒体报导，他的问题可能需要开刀，今年球季也可能因此报销。

32岁的史特拉斯堡（Stephen Strasburg）目前被华盛顿国民放在10天伤兵名单中，神经学专家20日诊断出他有腕隧道神经炎（carpal tunnel neuritis）问题，针对这样的伤病，国民总教练马丁尼兹（Dave Martinez）和队医都将手术列为其中一种治疗方式。

马丁尼兹说：「现在我们应该缓一下，讨论要进行哪些计画。我认为这是必须解决的问题。」

马丁尼兹想在做出任何决定前，先询问已在MLB拥有11年经历的史特拉斯堡。

马丁尼兹说：「我们不知道，要采保守方式让伤病自行康复吗？或是采取其他方案，可能必须动手术。」

史特拉斯堡在季前训练营尾声的时候，右手开始出现发麻的情况，并因此在球季开始后，跳过两次预定的先发。MLB这个球季原订3月底开赛，但因2019冠状病毒疾病（COVID-19）而延到7月开打，并因此「缩水」成每队只打60场例行赛的规模。

史特拉斯堡试图带着右手的不适投球，但上周对上巴尔的摩金莺时，只用16球投0.2局就退场，两场比赛下来一共只投完5局，送出2次三振、1个保送，被击出1支全垒打在内的8支安打，丢掉6分都是自责分，战绩0胜1败，防御率高达10.80。

去年夺下队史首冠的国民，去年底才和史特拉斯堡签下创纪录的7年2.45亿美元合约，但如今他可能因为伤病，将错过今年所有赛事。

© 2020 AFP