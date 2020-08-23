与阿联关系正常化 以色列经济影响力直逼伊朗

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（法新社杜拜23日电） 以色列与阿拉伯联合大公国达成具有里程碑意义的关系正常化协议，可能让以色列企业来到死对头伊朗家门口做生意，但不太可能干扰阿拉伯联合大公国和伊朗经济关系。

在美国总统川普居间斡旋下，以色列和阿拉伯联合大公国13日达成历史性和平协议，双方将全面关系正常化。

专家说，这也可能为以色列和在阿拉伯联合大公国伊朗商人的直接经济接触铺平道路，这些人将因政治因素获益。

欧洲外交关系协会（European Council on Foreign Relations, ECFR）的中东分析师毕昂可（Cinzia Bianco）表示，阿拉伯联合大公国的伊朗人要和以色列人面对面接触，还需要等上「一段时间」。

石油资源丰富的阿拉伯联合大公国是第一个和以色列建立关系的海湾国家。伊朗遭邻国指控加剧地区不稳定，与外界紧张关系不断升高。

阿拉伯联合大公国指责伊朗从1971年以来占领3个阿联岛屿，并因盟友沙乌地阿拉伯和伊朗之间出现对抗局面，阿联在2016年降低和伊朗关系。伊朗也遭到美国严厉的经济制裁。

尽管双方局势紧张，但这两个隔着战略要冲荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）相距70公里的国家，仍保持外交交流和为双方创造数十亿美元收入的重要经济关系。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）全球能源中心（Global Energy Center）资深研究员华尔德（Ellen R. Wald）表示：「德黑兰不能放弃与任何国家的经济联系，尤其是和伊朗相邻的阿拉伯联合大公国。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP