加州野火夺命 预报还有更多闪电恐加剧情势

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（法新社洛杉矶22日电） 20余处大规模野火今天持续延烧加州部分地区，加州森林防火厅（Cal Fire）表示，这与高温与闪电袭击有关，包括昨天劈了100次。

加州野火已烧毁约40万公顷的土地。

加州森林防火厅在社群网站推特（Twitter）写说，明天至25日预料还会有更多闪电，大家务必保持警觉，备好撤离计画。

野火正威胁着旧金山湾区（San Francisco Bay Area）部分地区、加州大学圣克鲁斯分校（University of California at Santa Cruz）附近林区，以及旧金山与加州首府沙加缅度（Sacramento）之间的大片土地。

加州森林防火厅今天说，已在大火地区部署近1万4000名消防队员，但规模最大的几处野火控制情况有限，州府已指示所属单位加派人手，并要求其他州府增援。

加州州长纽松（Gavin Newsom）昨天表示，州内大大小小野火共560处，并说：「我们很多很多年没见过这类情况。」

大火已造成5人丧，但许多居民仍拒绝依疏散令撤离家园。纳帕（Napa）一名68岁民众告诉「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle）说：「留在原处，起码还知道发生什么事。」

自然保护区也遭大火祝融。有着超过500年以上历史红杉的「大盆地红杉州立公园」（Big Basin Redwoods State Park），园区受灾面积广大，园方表示，部分历史性建筑也已遭大火焚毁。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP