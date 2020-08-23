加拿大保守党改选党魁 人选将揭晓

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（法新社渥太华23日电） 加拿大保守党今天将揭晓新党魁人选。此人将在可能提前举行的大选中，带头挑战自由党籍总理杜鲁道。声势领先的党魁候选人马凯已表明，若成为总理，就要禁止华为参与5G建设。

这次保守党领袖之争，共有4名候选人争取成为现任党魁谢尔（Andrew Scheer）的接班人，其中两名候选人曾任部长。

54岁的马凯（Peter MacKay）企图在淡出政坛5年后东山再起，目前他声势领先。马凯曾在2006至2015年上一次保守党执政期间，领导过外交、国防与司法部，随后他远离镁光灯焦点。

但空军领航员出身的47岁退伍军人事务部前部长欧图尔（Erin O'Toole），实力也不容小觑。欧图尔过去曾两度角逐党魁大位。

马凯与欧图尔都鼓吹保守党有必要扩大吸引进步派选民的支持，并聚焦就业和经济；他们也主张应提出对抗气候变迁的清楚计画，这是保守党一直缺乏的。

马凯告诉加拿大广播公司（CBC）：「我会成为创造就业机会的加拿大总理。」他并允诺，会交出「一份真正的环境计画」。

另外，马凯也承诺，若他成为总理，就要禁止中国电信设备巨擘华为公司参与加拿大5G网路建设，并且推行税改。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让这次党魁之争的造势挑战重重。候选人无法依循过往尽情展现自己的热情友好，还有跟利害关系人互动。

充斥气球和长条旗的大会也不复见，取而代之的是邮寄投票。而且加拿大人正忙于对抗病毒，对于投票兴趣缺缺。

现在加拿大已陷入二战以后最严重的经济危机，保守党若想强推提前大选挑战自由党，也绝非易事。

杜鲁道（Justin Trudeau）9月底将寻求国会支持政府，推出新的庞大支出计画帮助加拿大走出经济难关，届时或许是保守党挑战政府的机会。但保守党仍需要至少两个政党的支持，才能推翻杜鲁道的少数政府。

© 2020 AFP