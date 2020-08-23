土耳其海事政策擘划者 对法国发出紧急警告

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（法新社伊斯坦堡23日电） 曾协助擘划土耳其具争议性新海事政策的退役海军少将古德尼兹（Cem Gurdeniz）表示，法国决定派遣军舰协助希腊在地中海和安卡拉对峙，无异是让紧张情势「火上浇油」。

现年62岁的古德尼兹协助规划土耳其的「蓝色祖国」（Blue Homeland）愿景，已是10多年前的事；但如今这个愿景正由总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）一步步实现。

土耳其不久前派遣探勘船和护卫军舰进入地中海东部一处与希腊有主权争议的海域，引发双方军舰对峙。

古德尼兹能说法语，且是亲法分子。但当法国、希腊和土耳其的战舰即将在地中海东部一处争议海域聚集，他表情虽一派轻松，却不免痛批法国总统马克宏（Emmanuel Macron）。

他用英语告诉法新社：「我受够马克宏日复一日口头威胁。...如果法国继续这样挑衅，...不仅无助区域和平稳定，反而是火上浇油。法国应该避免这么做。」

「如果希腊扣下板机，北约将就此终结。」他暗示土耳其将退出这个冷战时期组成的军事联盟。古德尼兹还进一步表示，「欧洲各国应施压希腊放弃」部分海上主权声索。

尽管如此，古德尼兹不认为土希两国有必要透过外部斡旋解决争端。他说，唯有双方坐下来真诚讨论彼此争议，方可化解敌意。

古德尼兹虽强力支持艾尔段的强硬路线，但他也对土耳其在日益动荡区域的外交处境越来越孤立感到遗憾。

他提醒说，地中海仅占全球海洋的1%，「我向来强调，土耳其应该走出这1%，放眼红海、阿拉伯海和大西洋。...土耳其应在这些地方展示军力，这是国力壮大的表现。」（译者：蔡佳敏/核稿：张正芊）

© 2020 AFP