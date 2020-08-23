多少人群聚才会散布病毒？德国办演唱会实测

广告 继续浏览后续

（法新社柏林22日电） 德国哈雷大学（Halle University）今天举办一系列流行音乐会，盼藉由2000人参与的大规模实验，判定恢复举办大型活动是否安全。

德国知名歌手提姆班寇（Tim Bendzko）同意在哈雷大学附近的东部城市莱比锡（Leipzig）演出3场，好让研究人员实测不同的演出模式。

为将感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险降到最低，仅限健康的年轻人可以自愿报名参加测试。他们抵达莱比锡竞技场（Leipzig Arena）时须接受体温量测，且须配戴符合FFP2标准的口罩，以及一个可追踪动作的电子器材。

主办单位将要求观众不时使用萤光消毒剂消毒双手，这样研究人员就可以借助紫外线光，来观察观众最常用手碰触哪些表面。研究人员甚至可追踪观众们呼吸吐出的微小粒子轨迹，观察专家们认为在传染中扮演角色的悬浮粒子。

实验最终目的就是要判定演唱会等大型活动是否得以在避免感染的情况下恢复进行。

地方媒体原先引述主办单位报导说会有4000人参与活动，但后来又称仅有2000人会参加。

此次测试是「Restart-19」大型实验的一环，今天搜集的资料将汇入数学模型，让研究人员判定病毒在大型演唱会场所传播的风险，结果预定秋天出炉。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP